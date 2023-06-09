Загоревшиеся 4 «квадрата» в однушке на Ленинском проспекте унесли жизнь женщины

В результате пожара в одной из квартир в Кировском районе Петербурга пострадала женщина. Жизнь пострадавшей унесло возгорание, распространившееся на четыре «квадрата»

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В одной из квартир на Ленинском проспекте в пятницу, 9 июня, загорела однокомнатная квартира. В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что возгорание распространилось на четыре квадратных метра «однушки».

Дежурный получил информацию о пожаре в 14:38, а в 15:10 возгорание уже было потушено. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы специальной техники.

Несмотря на то, что пожар был потушен в течение получала, возгорание обернулось трагедией. В результате произошедшего погибла женщина, которая находилась внутри квартиры на момент происшествия.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в пожаре, охватившем квартиру и лестничную клетку дома на Северном проспекте, пострадала женщина.