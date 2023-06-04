В пожаре, охватившем квартиру и лестничную клетку дома на Северном проспекте, пострадала женщина

В Выборгском районе утром 4 июня произошел пожар, охвативший трехкомнатную квартиру и часть лестничной клетки. После произошедшего помощь врачей понадобилась одному человеку.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Около 10: 15 в воскресенье на пульт диспетчера поступило сообщение, что на Северном проспекте произошло возгорание в доме 6. Удалось выяснить, что в трехкомнатной отдельной квартире обгорели комната и коридор на площади 30 «квадратов», после чего огонь перекинулся на лестничную клетку, захватив еще 10 квадратных метров площади.

Пожар удалось потушить около 10:39. Из пострадавшей квартиры вывели женщину. Гражданку передали врачам для оказания помощи.

На месте пожара работали 3 машины МЧС и 15 человек личного состава. В настоящее время все детали и причины возгорания уточняют специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне вечером в квартире на Орбели разгорелся пожар. В результате помощь врачей понадобилась одной женщине.