Вечером в субботу после пожара на Орбели женщине понадобилась помощь врачей

Накануне в Выборгском районе огонь охватил пятикомнатную отдельную квартиру. После произошедшего помощь врачей понадобилась одному человеку.

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Сообщение возгорание в квартире на улице Орбели поступило специалистам около половины восьмого вечера 3 июня. На место оперативно выехали три машины МЧС и 15 спасателей.

Оказалось, что в пятикомнатной квартире обстановка обгорела на площади четыре «квадрата». В 20:13 пожар потушили.

В результате инцидента пострадала женщина, которую сразу же направили в медицинское учреждение. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в центре города ночью огонь охватил четырехкомнатную квартиру. Полыхала сауна. В результате к медикам направили одного пострадавшего.