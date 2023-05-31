Ночью при пожаре в сауне четырехкомнатной квартиры на Загородном проспекте пострадал мужчина

В центре Петербурга ночью пожар разгорелся в четырехкомнатной квартире. Как оказалось, полыхала сауна. В результате к медикам отправился один человек.

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Инцидент произошел около половины второго ночи 31 мая. Тогда спасателям поступило сообщение, что в Центральном районе на Загородном проспекте, 24 пламя охватило сауну четырехкомнатной отдельной квартиры.

К моменту прибытия сотрудников МЧС огонь распространился на площади 10 «квадратов». Чтобы потушить возгорание, на место происшествия отправили три машины и 15 человек личного состава.

Около половины третьего пожар устранили. Пострадавшего мужчину направили к врачам для получения помощи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе города 27 мая под утро пожар охватил одну из коммунальных квартир. Несмотря на то, что возгорание удалось потушить до приезда спасателей, пострадал один человек.