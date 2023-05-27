После пожара в коммуналке на Есенина под утро к врачам отправился один человек

В Выборгском районе под утро произошел пожар, охвативший одну из коммунальных квартир. Несмотря на то, что возгорание удалось потушить до приезда спасателей, пострадал один человек.

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Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера около 04:45 утра 27 мая. Уточнялось, что горит пятикомнатная коммунальная квартира на улица Есенина в доме 30. На место отправили три единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

В результате обгорела одна из комнат, — огонь успел распространиться на площади два квадратных метра прежде, чем его потушили. Известно, что пожар устранили до прибытия сотрудников МЧС.

При тушении огня пострадал мужчина, которого экстренно направили в медицинское учреждение. В настоящее время причины пожара уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Московском районе после тушения частного дома спасатели обнаружили обгоревшие останки. Предполагается, что погибшей оказалась 19-летняя девушка.