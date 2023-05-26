В Авиагородке после пожара в заброшенном доме обнаружили тело 19-летней девушки

В Московском районе после тушения частного дома спасатели нашли погибшую. Предполагается, что ей оказалась 19-летняя девушка.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Сообщение о возгорании в Авиагородке поступило около пяти вечера 25 мая.

Оказалось, что полыхает одноэтажный заброшенный частный дом. Уточнялось, что внутри находится ребенок.

После тушения пожара были обнаружены обгоревшие останки. Специалисты предположили, что они принадлежат 19-летней девушке, которая жила вместе с матерью, тремя несовершеннолетними братьями и сестрой. Вся семья самовольно заселилась на летний сезон в указанный дом.

Останки погибшей направили в морг для установления причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Московском шоссе ночью огонь охватил 200 квадратных метров цельнометаллического ангара.