На Московском шоссе спасатели потушили крупный пожар, охвативший две сотни «квадратов» ангара

В ночь с 25 на 26 мая в Пушкинском районе Петербурга произошел крупный пожар. Огонь охватил цельнометаллический ангар.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу

Около двенадцати часов в пятницу спасателям поступило сообщение о возгорании на Московском шоссе, 191 Б. Оказалось, что пламя охватило 200 квадратных метров цельнометаллического гаража.

На место отправились шесть единиц техники от МЧС и 27 человек личного состава. В результате борьбы с огнем ангар размером 10х30 метров удалось потушить практически за час. О локализации возгорания стало известно около 00:56 по мск. после того, как в 00:25 был подан дополнительный номер пожара 1-БИС.

Сведения о пострадавших в настоящий момент не поступали. Все детали и причины пожара выясняют специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ночью в Красносельском районе спасатели успешно потушили жилую квартиру. Однако после пожара помощь медиков понадобилась одному человеку.