После ночного пожаре на Партизана Германа из обгоревшей «двушки» вывели пострадавшего мужчину

Ночью 19 мая в Красносельском районе спасатели тушили жилую квартиру. После пожара помощь врачей понадобилась одному человеку.

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Сообщение о возгорании поступило специалистам около половины первого ночи 19 мая. Оказалось, что на Партизана Германа в доме 14 загорелась двухкомнатная отдельная квартира. К моменту прибытия спасателей огонь распространился на площади 1,5 «квадрата».

Около 00:54 возгорание устранили. Известно, что в результате пожара пострадал мужчина, которого направили в медицинское учреждение.

С огнем боролись три единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава. В настоящий момент причины пожара уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что здание бизнес-центра на Магнитогорской тушили больше 30 спасателей. Огонь охватил часть здания размером 15х30 метров.