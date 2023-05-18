Здание бизнес-центра на Магнитогорской в Петербурге с ночи тушат более 30 спасателей

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга пожар охватил здание бизнес-центра. Огонь тушат уже на протяжении нескольких часов.

Фото: Baltphoto

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 18 мая около 03:41 ночи. Уточнялось, что на улице Магнитогорская, 51 загорелся комплексе из четырёх зданий размером 60х80 метров.

Бороться с огнем отправились семь единиц техники от МЧС и 32 человека личного состава. К моменту прибытия специалистов выяснилось, что очаг возгорания находится в части здания размером 15х30 метров. Пламя распространилось по всей площади.

Около 04:19 был подан дополнительный номер 1-БИС. Локализовать возгорание удалось только в 07:53.

В настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Все детали и причины пожара устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ночью 14 мая в Калининском районе разгорелся крупный пожар. В результате произошедшего погиб один человек.