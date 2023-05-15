В квартирном пожаре на Академика Байкова погибла женщина

В Калининском районе ночью 14 мая вспыхнул крупный пожар. В результате инцидента погиб один человек.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около 21:50 вечера 14 мая. Уточнялось, что горит трехкомнатная отдельная квартира в доме 7, корпус 2 по улице Академика Байкова.

На месте оперативно приехали три единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава. К тому моменту обстановка уже обгорела на площади 5 «квадратов».

Специалисты ликвидировали пожар около половины одиннадцатого. В результате произошедшего погибла женщина.

В настоящее время причины возгорания и детали произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 14 мая в Красносельском районе огонь охватил 600 «квадратов» крыши строящегося дома.