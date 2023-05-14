На Земской улице спасатели тушили 600 «квадратов» кровли строящегося здания по повышенному рангу

В Красносельском районе огонь охватил крышу строящегося дома. В настоящее время пожар удалось локализовать.

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Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в половину двенадцатого дня 14 мая. Уточнялось, что горит дом 28 на улице Земская.

Оказалось, что в строящемся здании вспыхнула кровля. К моменту прибытия спасателей она обгорела на площади 600 квадратных метров.

В 11:38 пожару решили присвоить дополнительный номер 1-БИС, но к 12:35 пламя локализовали, а ранг снизили до первого номера.

На месте работают пять единиц машин от МЧС и 25 человек личного состава. Сведения о пострадавших в настоящий момент не поступали.

Причины возгорания и все детали произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ночью 6 мая в коммунальной квартире на улице Солдата Корзуна загорелся мусор. В результате произошедшего пострадал один человек.