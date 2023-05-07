В ночь с 6 на 7 мая после пожара в коммуналке на Солдата Корзуна к медикам отправили пострадавшего мужчину

Ночью 6 мая в коммунальной квартире на улице Солдата Корзуна загорелся мусор. На месте происшествия спасатели обнаружили одного пострадавшего.

Фото: скриншот Goggle Maps

На пульт диспетчера сообщение о возгорании поступило 6 мая около 23:34. Уточнялось, что на Солдата Корзуна в доме 32 полыхает мусор.

Тушить огонь в четырехкомнатной коммунальной квартире выехали три единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава. К моменту прибытия специалистов обстановка обгорела на площади два «квадрата».

Ликвидировать пожар удалось около двенадцати часов ночи. В результате произошедшего пострадал мужчина, которого экстренно направили в медицинское учреждение.

Все детали и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после ночного пожара в квартире на Димитрова мужчине понадобилась помощь врачей. При этом спасатели устранили возгорание достаточно быстро.