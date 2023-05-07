В ночном пожаре на Димитрова пострадал один человек

После пожара в квартире на Димитрова помощь врачей понадобилась одному человеку. При этом спасатели потушили возгорание достаточно быстро.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

На пульт диспетчера сообщение о пожаре поступило около 21:45 вечера 6 мая. Уточнялось, что в трехкомнатной квартире дома 31 по Димитрова во Фрунзенском районе горят постельные принадлежности.

На месте пожара обнаружили пострадавшего мужчину, которого сразу же направили к медикам за получением помощи. Огонь ликвидировали в 22:21.

На месте работали три единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава. В настоящее время специалисты узнают причины возгорания и остальные детали произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 1 мая в Невском районе несколько десятков спасателей более полутора часа тушили ангар на улице Приневская.