В Невском районе ангар, выгоревший дотла, тушат на протяжении полутора часов

В Невском районе более полутора часов разбираются с огнем, охватившим ангар на улице Приневская. На месте работают несколько десятков спасателей.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу

Без двадцати три 1 мая на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании на Приневской улице, 9. Выяснилось, что по всей площади полыхает металлический ангар размером 15х30 метров.

Около 15:02 был подан дополнительный номер 1-БИС, локализовать возгорание удалось только к 16:04 по московскому времени.

На месте работают 32 спасатели и семь единиц техники от МЧС. В настоящее время сведения о пострадавших в результате произошедшего не поступало. Причины инцидента устанавливают специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне в одном из родильных домов Северной столицы произошел пожар. На место происшествия отправили более 10 спасателей. Выяснилось, что вспыхнула оконная рама.