В роддоме на Малой Балканской более десяти спасателей тушили загоревшуюся оконную раму

Вечером воскресенья в одном из родильных домов Петербурга произошел пожар. На место происшествия отправили более 10 спасателей. Оказалось, что вспыхнула оконная рама.

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Сообщение о возгорании поступило специалистам около семи вечера 30 апреля. Уточнялось, что на Малой Балканской улице горит здание 54, являющееся роддомом №16.

Бороться с огнем оперативно выехали 12 спасателей и три машины от МЧС. По прибытию на место удалось установить, что пламя охватило один квадратный метро технического помещения. Там загорелась оконная рама.

Пожар потушили примерно за 20 минут. В результате эвакуацию было решено не проводить. Сведения о пострадавших не поступали.

В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге на тушение здания бывшего мясокомбината «Самсон» ушло четыре часа. Инцидент произошел в Московском районе.