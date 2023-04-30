Пожарные четыре часа тушили возгорание на Московском шоссе

В Московском районе Петербурга накануне вечером вспыхнул пожар в бывшем здании мясокомбината “Самсон”. Спасатели боролись с огнем на протяжении четырех часов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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В субботу, 29 апреля, вечером поступило сообщение о возникновении пожара в заброшенном здании на Московском шоссе. Оказалось, что на площади 600 квадратных метров горит здании мясокомбината. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Через десять минут пожару подали дополнительный номер 1-БИС. Ликвидировать возгорание удалось лишь спустя несколько часов.

В ведомстве отметили, что никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники и 28 человек личного состава МЧС.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга в гараже после пожара правоохранители обнаружили труп мужчины. Тело доставили в морг для установления причины смерти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.