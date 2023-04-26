На Удельном в гараже после пожара нашли труп мужчины

В Выборгском районе Санкт-Петербурга в гараже после пожара правоохранители обнаружили труп мужчины. Тело доставили в морг для установления причины смерти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Baltphoto

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 25 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что по Удельному проспекту произошел пожар. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что произошло возгорание заброшенного гаража.

Кроме того, после тушения пожара на месте происшествия был обнаружен труп полностью обгоревшего неизвестного мужчины. Предположительно. это 43-летний житель страны ближнего зарубежья.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, что накануне полицейские задержали подростка, изнасиловавшего 45-летнюю женщину.