Синоптик Колесов рассказал, к какому дню петербуржцам стоит готовить купальные принадлежности

Многие петербуржцы озадачены одним из главных вопросов лета – когда же начнется купальный сезон. По мнению синоптика Колесова, купальный сезон в первую очередь откроется в озерах и карьерах Северной столицы, так как вода в них прогреется раньше, чем в больших водоемах.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

На вопрос, когда же начнется купальный сезон в Северной столице, в своем телеграм-канале попытался ответить ведущий синоптик Петербурга Александр Колесов. По словам синоптика, на температуру воды влияют холодные дни и ночи, но с 12 июня в городе начнет повышаться температура воздуха, а вместе с ней под влиянием солнца прогреется и вода.

На пятницу, 9 июня, температура воды в Неве составляет от +12 до +13 градусов тепла, а в Финском заливе от +14 до +15 градусов.

Так, в течение следующей недели вода в Финском заливе потеплеет до +18 градусов, составив благоприятную температуру для плаванья, однако теплолюбивым придется еще немного подождать.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что отрицательная аномалия температуры в Петербурге может закончиться только 12 июня.