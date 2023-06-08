Отрицательная аномалия температуры в Петербурге может закончиться только 12 июня

В Санкт-Петербурге 8 июня немного потеплело, однако температурные значения все еще остаются ниже положенных по климату.

Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что в четверг петербуржцев ждет потепление до +20 градусов, однако прохладный период все еще сохраняется, а среднесуточная температура никак не может превысить норму. Отрицательная аномалия может продлиться вплоть до 12 числа, считает специалист.

Горожан предупредили, что с 8 на 9 июня с севера пожалует холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и похолодание. К Северной столице он подойдет к вечеру четверга, в районе 21 часа.

В пятницу столбик термометра поднимется до +15 градусов, а дальше начнутся заморозки. Такая ситуация ожидается 10 июня по северу области, а 11 и 12 ночью температура может упасть до -1 и -3 градусов на востоке области.

По словам Колесова, на выходных днем погоду начнет определять антициклон, поэтому будет сухо, солнечно и тихо. Так, на территории региона может потеплеть до +22 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в пятницу к городу снова подойдет холодный фронт.