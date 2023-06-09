По новой ипотечной программе платить будут работодатели

Петербургские девелоперы предложили предприятиям удерживать ценные кадры, выплачивая за них ипотеку. Пилотный проект уже запущен на базе одного из банков Петербурга.

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По мнению специалистов, тенденция спада спроса на покупку жилья в Петербурге обусловлена ростом ипотечных ставок с 2,5% до 5,2%. Данный спад повлиял на уменьшение спроса на 40% по сравнению с прошлым годом. Как сообщает Neva.Today, новый способ придумал на фоне сложившейся ситуации на приобретение квартир.

Так, девелоперы запустили пилотный проект на базе одного из банков Петербурга, по программе которой часть платежа вносит работник, а вторую – его работодатель. Отмечается, что если сотрудник решит покинуть место работы, то гасить ипотеку в дальнейшем ему предстоит самому.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что стало известно, сколько стоит самая дешевая квартира в новостройках центра Петербурга.