Стало известно, сколько стоит самая дешевая квартира в новостройках центра Петербурга

Самым бюджетным вариантом квартиры в новостройке, которые может предложить центр Петербурга, стала недвижимость за 4,6 миллиона рублей.

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Так, по данным экспертов, самый богатый выбор жилья зафиксирован на Васильевском острове. Здесь собралось больше половины всех предложений — 3,7 тысячи из 7,3 тысячи квартир. Специалисты проанализировали варианты в новостройках четырех центральных районов Северной столицы, сообщает «МК в Питере» со ссылкой на агентство недвижимости Ольги Эбель.

На втором месте по количеству предложений расположился Петроградский район, а на третьем — Адмиралтейский. Центральный район замкнул рейтинг, выяснилось, что здесь продается всего 400 квартир.

Самую дешевую недвижимость удалось найти на Васильевском острове. За студию в строящемся доме на 24 квадратных метра тут просят 4,57 миллиона рублей.