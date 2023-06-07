Во дворе на Богатырском проспекте школьник, управляя самокатом, попал под колеса автомобиля

В Приморском районе несовершеннолетний самокатчик оказался под колесами автомобиля. По факту ДТП проводится проверка.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел в Приморском районе около семи вечера 6 июня. Тогда Renault Logan под управлением 55-летнего водителя во дворе дома по Богатырскому проспекту сбил десятилетнего школьника на самокате, который был без сопровождения родителей.

В результате ДТП ученик четвертого класса с ушибом лобной части головы, сотрясением головного мозга в состоянии средней тяжести был госпитализирован. При этом водитель в 2022 и 2023 годах привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД четыре раза.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Все детали и обстоятельтсва произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе автомобилист насмерть сбил мальчика на пешеходном переходе и сбежал с места происшествия. В настоящее время злоумышленника разыскивают.