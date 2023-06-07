В Петербурге определись с датой введения курортного сбора

Курортный сбор в Санкт-Петербурге всех-таки введут. Туристы начнут платить за остановки на территории города с августа следующего года.

Фото: baltphoto/Валентин Егоршин

Соответствующий законопроект был одобрен бюджетно-финансовым комитетом. Так, согласно нововведению, с 1 апреля 2024 года курортный сбор в размере 100 рублей за сутки будут платить совершеннолетние туристы, которые приехали в Петербург больше чем на один день.

В своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников рассказал, что, с предложением ввести курортный сбор к властям Петербурга обратились представители туристической отрасли.

Известно, что путешественники будут платить один раз, но сразу за весь отпуск. В случае изменения планов деньги турситам вернут. Осуществлять сбор денежных средств будут гостиницы и индивидуальные предприниматели.

Уточняется, что в тестовом режиме закон заработает с октября 2023 года, но до апреля 2024 года будет действовать нулевая ставка. Деньги, которые заплатят туристы, будут направлены на благоустройство города.

Также известно, что от платы за пребывания на территории Санкт-Петербурга освободили ветеранов, блокадников, инвалидов и граждан, которые приезжают с целью лечения, соревнований или учебы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что город на Неве стал одним из самым популярных направлений у туристов на майские праздники.