За майские праздники Петербург посетило около 800 тысяч туристов, вместо ожидаемых 600

Петербург стал одним из самым популярных направлений на майские праздники, обогнав Москву и Волгоград. Так, город на Неве с начала мая посетили около 800 тысяч туристов.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В начале мая Северную столицу посетили около 770 тысяч туристов. Среди них были и те, кто приехал на один день, и те, кто задержался подольше. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев отметил, что показатели превысили прошлогодний турпоток, когда город на Неве посетили около 560 тысяч туристов.

Известно, что официально туристический сезон в Петербурге начался с 29 апреля. Его первыми мероприятиями стали фестиваль ледоколов и открытие обновленного информационного павильона на Дворцовой площади.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что почти 20% туристов выбрали отправиться на 9 мая в Петербург.