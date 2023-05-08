Почти 20% туристов выбрали отправиться на 9 мая в Петербург

Петербург занял первое место в топ-3 направлений на 9 мая среди россиян. Эксперты подсчитали количество бронирований билетов в этом направлении и пришли к выводу, что Северная столица привлекла в этом году 18% путушественников.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Почти 20% россиян, собравшихся путешествовать в майские праздники, выбрали в качестве своего туристического направления Петербург. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Петербург стал лидером, обогнав по количеству бронирований билетов Москву и Волгоград, поделившие вторую строчку рейтинга направлений. На третьем, замыкающем месте, обосновался Калининград.

Город на Неве в качестве прогулок на 9 мая выбрали 18% путешественников, отлично совместив свои планы выходные и солнечную погоду, которая продержится в Северной столице до конца недели.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге на майских праздниках ожидается около 600 тысяч туристов.