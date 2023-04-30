В Петербурге на майских праздниках ожидается около 600 тысяч туристов

Туристический поток в Петербург обещает значительно вырасти в период майских праздников. Председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев прогнозирует, что число туристов может достигнуть 600 тыс. человек.

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Корнеев отметил, что основную часть составят пары и семьи с детьми. Большинство гостей прибудут из Москвы, Подмосковья и других регионов центральной России, а возможно, часть путешественников приедет из Урала, Сибири и Татарстана. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что День Победы станет наиболее востребованным праздником среди туристов. Корнеев отметил, что в этом году выходные покороче, чем в прошлом, но численность гостей все равно будет высокой. Среднее время пребывания в городе составляет около трех дней.

Власти Петербурга планируют провести ряд мероприятий за пределами страны с целью привлечения туристов в Северную столицу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге более чем на треть снизился объем лекарственных препаратов. Он составил 6,5 миллиарда рублей.