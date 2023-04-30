В Петербурге объем продаж лекарств сократился более чем на 30%

В Санкт-Петербурге более чем на треть снизился объем лекарственных препаратов. Он составил 6,5 миллиарда рублей.

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Объем продаж лекарственных препаратов сократился в Санкт-Петербурге на 34,7% за год и составил 6,5 миллиарда рублей, сообщает dp.ru.

По мнению экспертов, такое падение может быть связано с эффектом высокой базы, вызванной ажиотажным спросом на лекарства в первом квартале 2022 года.

Аналитики отмечают, что падение объемов продаж сказалось и на аптечном бизнесе города. В связи с снижением спроса новые аптеки открываются все реже, a число сделок с коммерческой недвижимостью данной направленности заметно уменьшилось.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что существует возможность всплеска заболеваемости корью в Санкт-Петербурге. Также в городе снизился иммунитет из-за отсутствия ревакцинации.