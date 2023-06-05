Рецидивист, побивший администратора кафе и ограбивший цветочный магазин в Петроградском районе, попался полиции через час

Минувшей ночью, с 4 на 5 июня, неизвестный мужчина избил администратора кафе и ограбил цветочный магазин в Петроградском районе. Подозреваемый в преступлении попался сотрудникам полиции практически сразу.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером в воскресенье, правоохранители получили сообщение о агрессивном мужчине, пристающим к посетителям одного из кафе в Петроградском районе, а также о том, что от его рук пострадал и администратор этого заведения.

Прибыв на место происшествия сотрудники полиции установили, что 30-летний администратор кафе получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рану верхней губы, однако после осмотра врачами в удовлетворительном состоянии был отпущен домой.

Спустя некоторое время правоохранители вновь получили сообщение о действиях неизвестного. В этот раз от его рук пострадала касса цветочного магазина, из которой злоумышленник украл 100 тысяч рублей. В магазине полицейским удалось изъять следы рук, ботинок и смывы бурого вещества.

Подозреваемого удалось задержать чуть больше, чем через час – им оказался 33-летний петербуржец, который угрожая оружием ограбил цветочный магазин, однако из ста тысяч, к моменту задержания, у него осталось 89 500 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой), а задержанный отправил ночевать в спецприемник.

Известно, что мужчина ранее уже был судим за грабеж и мошенничество.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпино задержали мужчину напавшего на цветочный магазин и на его работницу.