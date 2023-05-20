В Колпино задержали мужчину напавшего на цветочный магазин и на его работницу
Правоохранители задержали мужчину, устроившего нападаение на цветочный магазин в Колпино. Не известно, что вызвало у нападавшего агрессию, зато известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство.
Альтернативно спокойного мужчину, избившего продавщицу цветочного магазина в Колпино задержали сотрудники полиции, сообщает Петроград.
Происшествие случилось в среду, 17 мая. О произошедшем правоохранителям сообщил очевидец. С его слов правоохранители поняли, что агрессивный мужчина выбил окна в магазине, а после напал на продавщицу, ударив женщину несколько раз кулаком.
Врачи диагностировали у пострадавшей ушиб височной области, предплечья и пальцев рук и после осмотра отпустили на амбулаторное лечение.
Злоумышленника удалось задержать и отправить в изолятор. В отношении агрессивного петербуржца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).