В Колпино задержали мужчину напавшего на цветочный магазин и на его работницу

Правоохранители задержали мужчину, устроившего нападаение на цветочный магазин в Колпино. Не известно, что вызвало у нападавшего агрессию, зато известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Альтернативно спокойного мужчину, избившего продавщицу цветочного магазина в Колпино задержали сотрудники полиции, сообщает Петроград.

Происшествие случилось в среду, 17 мая. О произошедшем правоохранителям сообщил очевидец. С его слов правоохранители поняли, что агрессивный мужчина выбил окна в магазине, а после напал на продавщицу, ударив женщину несколько раз кулаком.

Врачи диагностировали у пострадавшей ушиб височной области, предплечья и пальцев рук и после осмотра отпустили на амбулаторное лечение.

Злоумышленника удалось задержать и отправить в изолятор. В отношении агрессивного петербуржца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).