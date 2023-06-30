Уголовников со стажем подозревают в избиении охранницы в Петербурге

В Петербурге двое неизвестных избили охранницу на стоянке. Женщина смогла описать нападавших. Подозреваемые задежаны.

Фото: unsplash

Как стало известно Санкт-Петербург.ру в четверг, 29 июня в полицию обратилась охранница штрафстоянки. Она сообщила, что на посту на нее напали неизвестные.

Правоохранители приехали на место и выяснили, что что около трех часов ночи на территорию стоянки зашли двое мужчин. Они избили женщину и связали ей руки. Затем разбойники забрали у пострадавшей 2800 рублей и скрылись.

Охранницу увезли в больницу с множественными травмами. В то числе с переломом. Она находится в удовлетворительном состоянии.

С помощью розыскных мероприятий удалось найти подозреваемых. Ими оказались двое неработающих мужчин, которые уже были ранее судимы. Уголовников задержали.

По данному факту сотрудники МВД возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице задержали пятерых «бизнесменов», которые пытались выбить деньги у партнеров. Преступлении в стиле 90-х произошло еще в мае.