В Петербурге поймали «бизнесменов», которые жестоко избили партнеров, задолжавших им три миллиона рублей

В Санкт-Петербурге задержали пятерых «бизнесменов», которые пытались выбить деньги у партнеров. Преступлении в стиле 90-х произошло еще в мае.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, двое компаньонов 33 и 37 лет взяли у знакомого около 3 миллионов рублей для расширения бизнеса. Мужчина оказался «человеком серьезным» и со связями, поэтому после задержки долга с двумя предпринимателями связался его посредник, который предложил встретиться в ресторане на улице Савушкина.

Позже в заведении жертвы познакомились с «Морганом», замешанным во многих криминальных делах. С мужчиной были и другие участники банды, которые напали на бизнесменов, избили их и угрожали лишением дорого авто.

После произошедшего пострадавшие отправились к правоохранителям. Четверых членов банды и их главаря удалось задержать. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

В ходе обысков у злоумышленников изъяли два охотничьих ружья, травматический пистолет, а также учебную гранату и прочее оружие.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе трое разбойников с ножом отобрали у горожанина два телефона.