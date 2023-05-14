В Невском районе трое разбойников с ножом отобрали у петербуржца два телефона
Житель Петербурга стал жертвой вооруженных ножом разбойников. Злоумышленники напали на мужчину в Невском районе.
На улице Антонова-Овсеенко неизвестные напали на 29-летнего неработающего горожанина. Мужчина обратился к правоохранителям и объяснил, что инцидент произошел 13 мая. Тогда на заявителя накинулась троица с ножом, отобрала телефоны, после чего скрылась. Об этом сообщает «МК в Питере».
Позже удалось задержать одного из злоумышленников, им оказался 38-летний мужчина, который ранее уже имел судимость за аналогичное преступление. Его доставили в отделение и составили протокол.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.