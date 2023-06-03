В Некоторых районах Петербурга горожане заметили снег 3 июня

Несмотря на то, что в Петербурге уже началось лето, местами горожан продолжает преследовать снег. Снег в июне, например, заметили жители Калининского района.

Фото: Baltphoto / Павел Долганов

В субботу, 3 июня, некоторые петербуржцы были удивлены возвращением снежинок, плавно опускающихся на асфальт. Осадки выпали в районе Гражданского проспекта. Кадрами «сюрприза погоды» поделились очевидцы в социальных сетях.

О необычном явлении в начале лета рассказал и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Вот такое оно питерское лето… В районе Гражданского проспекта и одноименной станции метро среди капель дождя замелькали снежинки», — написал Леус.

Напомним, что до этого о заметном похолодании в первые дни июня рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, самые низкие температуры настигнут горожан как раз в субботу.