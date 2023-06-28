В Петербурге повзрослевших членов многодетных семей могут освободить от оплаты курортного сбора

В Северной столице планируют ввести курортный сбор для туристов, однако некоторые категории граждан предложили освободить от оплаты. В частности, речь идет о семьях с детьми.

Фото: Baltphoto/Павел Долганов

На планерном заседании 28 июня парламент Северной столицы во втором чтении единогласно проголосовал за освобождение совершеннолетних членов многодетных семей от уплаты курортного сбора. Соответствующую поправку в законопроект подготовили депутаты Заксобрания Павел Иткин, Роман Кононенко, Павел Крупник, а также Дмитрий Павлов, Марина Шишкина и Александр Шишлов.

Шишкина в своем Telegram-канале подчеркнула, что это нововведение является гуманной и человеческой мерой, а сэкономленные деньги будет возможно потрать, например, на экскурсии и дополнительные услуги. Уточняется, что идею расширить перечень граждан, которых освободят от курортного сбора, поддержали все фракции ЗакСа.

Напомним, что нововведение планируют ввести на территории Петербурга с апреля 2024 года. Помимо совершеннолетних членов многодетных семей от оплаты курортного сбора хотят освободить детей до 18 лет, блокадников, героев СССР и РФ, ветеранов боевых действий и еще несколько групп. Размер ставки установят в 100 рублей за сутки.