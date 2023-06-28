Около 110 тысяч мусульман встретили Курбан-Байрам у Соборной мечети в Петербурге

В среду, 28 июня, мусульмане праздную в Северной столице один из главных исламских праздников – Курбан-Байрам. Так, у Соборной мечети на молитву собрались больше 100 тысяч верующих.

Фото: пресс-служба Духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Запада

В пресс-службе Духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Запада рассказали, что праздничное богослужение провел духовный лидер мусульман Петербурга и Северо-Запада муфтий шейх Равиль-Хазрат Панчеев. У Соборной мечети праздничный намаз совершили примерно 110 тысяч человек.

В тоже время Мемориальная мечеть имени Жафяр-Хазрат Пончаева, расположенная в Приморском районе города, приняла больше 70 тысяч мусульман. В общей сложности торжество по всему Петербургу справляли порядка 200 тысяч верующих.

Напомним, что Курбан-Байрам является праздником окончания Священного Хаджа и отмечается спустя 70 дней после Ураза-байрама. Второе его название — Ид аль-Адха.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожан предупреждали о перекрытии некоторых участков дорог в день праздника мусульман Курбан-байрам. Ограничения действовали ночью и ранним утром.