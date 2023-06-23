Из-за празднования Курбан-Байрам движение транспорта у Соборной мечети временно прекратится

В день праздника мусульман Курбан-байрам 28 июня автомобилистам придется выбирать альтернативные маршруты из-за перекрытия некоторых участков дорог. Ограничения будут действовать ночью и ранним утром.

Фото: Baltphoto

В СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» предупредили, что первое перекрытие дорог ожидается с 00:00 до 06:30 утра. Его введут на Московском проспекте. В частности, автомобилистам станет сложнее проехать от набережной Фонтанки до Садовой, а также от Малой Посадской до Кронверкского проспекта. Ограничат движение также между улицей Куйбышева и Конным переулком.

Второе перекрытие заработает с 03:00 и продлится до 06:30 утра. Временно будет нельзя проехать по тем же участкам. Ограничат движение транспорта также между Куйбышева и Каменноостровским проспектом на Кронверкском проспекте.

Кроме того, изменения коснулись трамваев. На Кронверкском проспекте они не будут работать с 05:00 до 06:30 утра, а маршруты №6 и 40 перенесут на другие трассы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе с 25 мая по 17 августа ввели ограничение по Ленинскому проспекту в связи с ремонтом дорожного покрытия.