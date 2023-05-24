С 25 мая в четырех районах Петербурга ограничат и перекроют дорожное движение

В Красносельском, Красногвардейском, Выборгском и Петродворцовом районах с 25 начнутся ремонтные работы, в связи с которыми дорожное движение будет ограничено или перекрыто. Последние работы закончатся 17 августа.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Так, в Красносельском районе с 25 мая по 17 августа введут ограничение по Ленинскому проспекту в связи с ремонтом дорожного покрытия, а с 25 мая по 15 июля ограничение движение будет введено и от проспекта Геров до проспекта Маршала Жукова, сообщили в пресс-службе государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В Красногвардейском районе движение будет ограничено с 25 мая по 14 июня в связи с устройством светофорного объекта у дома №59 по Заневскому проспекту и до 8 июля на перекрестке Заневского проспекта и проспекта Шаумяна.

В Выборгском районе будет перекрыт съезд с Большого Сампсониевского на Пироговскую набережную с 25 по 26 мая, а также ограничено движение до 10 июля от улицы Фокина до улицы Академика Лебедева.

Ограничение движения по нечетной стороне Портовой улицы вдоль дома №19А в поселке Стрельна в Петродворцовом районе с 25 мая по 17 августа будет связано с реконструкцией водопроводных сетей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 22 по 29 мая на КАД перекроют две полосы движения от вантового моста до развязки Мурманского шоссе.