С 22 по 29 мая на КАД перекроют две полосы движения от вантового моста до развязки Мурманского шоссе

С 22 по 29 мая в Петербурге ограничат движение по КАД от вантового моста до развязки на Мурманском шоссе. Там специалисты будут проводить ремонтные работы по устранению колейности.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

С 22 мая в Петербурге ограничат движение по Кольцевой автодороге на отрезке пути между вантовым мостом и развязкой в районе Мурманского шоссе, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-запад».

С понедельника на указанном отрезке начнутся ремонтные работы по устранению колейности, в связи с чем перекроют первую и вторую полосы движения, а на третьей и четвертой полосах введут ограничение скорости до 50 километров в час.

Отмечается, что работы по устранению колейности будут проходить круглосуточно, а сроки работ могут быть скорректированы в связи с погодными условиями.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на КАД перекроют третью и четверую полосу движения между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе с 17 по 24 мая.