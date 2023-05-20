С 22 по 29 мая на КАД перекроют две полосы движения от вантового моста до развязки Мурманского шоссе
С 22 по 29 мая в Петербурге ограничат движение по КАД от вантового моста до развязки на Мурманском шоссе. Там специалисты будут проводить ремонтные работы по устранению колейности.
С 22 мая в Петербурге ограничат движение по Кольцевой автодороге на отрезке пути между вантовым мостом и развязкой в районе Мурманского шоссе, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-запад».
С понедельника на указанном отрезке начнутся ремонтные работы по устранению колейности, в связи с чем перекроют первую и вторую полосы движения, а на третьей и четвертой полосах введут ограничение скорости до 50 километров в час.
Отмечается, что работы по устранению колейности будут проходить круглосуточно, а сроки работ могут быть скорректированы в связи с погодными условиями.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на КАД перекроют третью и четверую полосу движения между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе с 17 по 24 мая.