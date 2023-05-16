На КАД перекроют третью и четверую полосу движения между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе с 17 по 24 мая

Для устранения колейности на третьей и четвертой полосе движения между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе на Кольцевой автодороге со среды перекроют две полосы движения и введут ограничение скорости. Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский подчеркнул, что ремонтные работы с 41 по 40 километр буду проводиться круглосуточно, в две смены.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

На КАД между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе перекроют две полосы дорожного движения для проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, перекрытыми окажутся третья и четвертая полосы с 17 по 24 мая, а на первой и второй полосах установят ограничение скоростного режима до 50 километров в час.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Известно, что ремонтные работы будут проводиться для устранения колейности на внешнем кольце трассы. Отмечается, что сроки работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

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