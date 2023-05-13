В рамках национального проекта в Петербурге отремонтируют Ленинский проспект

В Петербурге отремонтируют дорожную магистраль Ленинский проспект. Известно, что ремонт пройдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», благодаря которому у Петербурга появилось дополнительное финансирование для строительства и ремонта дорог города на Неве.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В ближайшее время в Петербурге начнется ремонт одной из самых загруженных магистралей города. Речь идет о Ленинском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, в ближайшее время начнутся ремонтные работы на протяженности 3,33 километра от проспекта Маршала Жукова до проспекта Героев. Специалисты восстановят дорогу, заменят бордюры и восстановят утраченное благоустройство. Отмечается, что для маломобильных граждан занизят бордюрные камни, а также оборудуют пологие съезды до уровня проезжей части на переходных переходах

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 12 мая для автомобилистов закроют две полосы на КАД у развязки с Мурманским шоссе.