С 12 мая для автомобилистов закроют две полосы на КАД у развязки с Мурманским шоссе

На КАД у развязки с Мурманским шоссе с 12 мая введут частичное ограничение движения. Для автомобилистов будут не доступны две полосы.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В связи с ремонтными работами, в ходе которых специалисты устранят колейность покрытия, на внутреннем кольце КАД возле развязки с Мурманским шоссе ограничат движение и установят временные дорожные знаки. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Отмечается, что для автомобилистов будут недоступны третья и четвертая полосы. Их закроют с 12 по 20 мая. При этом по первой и второй полосам скорость движения ограничат до 50 км/час.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 10 мая в течение пяти дней на КАД действует ограничение движения в связи с ремонтными работами. Речь идет о двух полосах движения по участку пересечения развязок Софийской и Московским шоссе.