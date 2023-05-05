Движение по КАД в районе развязки Софийской и Московского шоссе будет ограничено с 10 мая

В течение пяти дней с 10 по 15 мая на КАД будет введено ограничение движения в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в пресс-службе ФУЦ Упродор «Северо-Запад».

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Речь идет о двух полосах движения по участку пересечения развязок Софийской и Московским шоссе. На время работы они будут перекрыты полностью, а соседние третья и четвертая полосы будут с ограничением скорости. Это будет необходимо в рамках безопасности работников и автомобилистов.

Фото: ФКУ Упродор «Северо-Запад»

Информация о перекрытия полос будет транслироваться на дорожном табло, а границы проведения ремонтных работ обозначат специальными знаками. В ведомстве предупредили водителей о необходимости продумать объездной маршрут заранее.

Ранее Сакнт-Петербург.ру сообщал, что военный грузовик торопился на репетицию, но вместо этого застрял в ограждении на КАД.