В 92 года умер соавтор конституции России Виктор Шейнис

Соавтор Конституции РФ Виктор Шейнис умер в воскресенье, 25 июня.

Фото: скриншот YouTube.com/ Полит.ру

В России скончался соавтор конституции страны, а также один из основателей партии «Яблоко» Виктор Шейнис. Политический деятель умер 25 июня на 93 году жизни. Об этом сообщают на сайте партии политобъединения.

Виктор Шейнис был известен своей биографией. Помимо всего он был депутатом Государственной Думы первых двух созывов.

А ранее занимал высокий пост в конституционной комиссии Съезда народных депутатов России. И работал заместителем председателя Комиссии законодательных предположений при Президенте.

Примечательно, что Виктор Шейнис участвовал также в образовательных инициативах. В частности, в проекте «Твоя история» и Полит.ру.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во время возвращения в Россию из Кубы, на борту воздушного судна заместитель главы Миноборнауки Петр Кучеренко почувствовал недомогание, в связи с чем лайнер совершил экстренную посадку, однако спасти мужчину не удалось.