Муж Дианы Гурцкой Петр Кучеренко умер на борту самолета

Во время возвращения в Россию с Кубы, на борту воздушного судна заместитель главы Миноборнауки Петр Кучеренко почувствовал недомогание, в связи с чем лайнер совершил экстренную посадку, однако спасти мужчину не удалось. Смерть настигла чиновника на 47-м году жизни.

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В воскресенье, 21 мая, стало известно о том, что, возвращаясь из служебной командировки с Кубы, на борту самолета ушел из жизни заместитель главы Минобрнауки и муж Дианы Гурцкой Петр Кучеренко, сообщает Патрульный Петербурга.

Выяснилось, что во время полета мужчина нехорошо себя чувствовал. Недомогание у Кучеренко заставили самолет экстренно приземлиться в Минеральных Водах, однако прибывшая на место бригада скоро помощи не смогла реанимировать мужчину.

По предварительным данным причиной смерть могли вызвать проблемы с сердцем.

Известно, что семья погибшего отказалась комментировать трагедию.