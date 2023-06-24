Посетителей Эрмитажа попросили покинуть помещение из-за угрозы минирования

В субботу гостей Государственного Эрмитажа эвакуировали из помещения после сообщения о возможном минировании.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Информация об угрозе поступила сотрудникам музея днем 24 июня. Посетителей попросили покинуть территорию Главного музейного комплекса, сообщает ТАСС.

Отмечается, что после произошедшего сотрудники службы безопасности музея совместно с сотрудниками Росгвардии провели проверку экспозиционных залов, а также служебных помещений.

Кроме того уточняется, что комплексы Эрмитажа на Дворцовой не продолжат свою работу 24 июня, так как вечером состоится празднование «Алых парусов». В связи с этим те, у кого есть билет на 24 июня, могут посмотреть экспонаты в любой другой день.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожанка получила два года условно за ложную информацию о минировании.