Две года назначили петербурженке за лжеинформацию о минировании

Петербурженка получила наказание за ложную информацию о минировании. Женщине назначили два года условно.

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В Петербурге женщина получила наказание за ложное сообщение о минировании. Об этом сообщает прокуратура региона.

Суд установил, что в феврале 2023 года жительница поселка Шушары позвонила по номеру вызова служб экстренного реагирования и сообщила заведомо ложную информацию. Женщина сказала полицейским, что якобы ОМВД России по Пушкинскому району заминировано.

С помощью мероприятий специалистов удалось узнать, что сообщение звонившей оказалось ложью. Вскоре злоумышленницу задержали, после чего та раскаялась.

По приговору суда, женщине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургский суд рассмотрит дело о мошенничестве в заведениях Северной столицы, посетители которых оставались с пустыми кошельками, поддавшись на чары консуматорш. Прокуратура утвердила обвинительное заключение для всех участников мошеннической схемы.