Прокуратура Петербурга передала в суд дело о мошенничестве в развлекательных заведениях города

Петербургский суд рассмотрит дело о мошенничестве в заведениях Северной столицы, посетители которых оставались с пустыми кошельками, поддавшись на чары консуматорш. Прокуратура утвердила обвинительное заключение для всех участников мошеннической схемы.

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Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение десяти фигурантам дела о мошенничестве в ночных клубах, где хитрые и наглые консуматорши «разводили» посетителей на дорогостоящие напитки и еду. Патрульный Петербурга сообщает, что каждому участнику организованной группы была отведена индивидуальная роль.

По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год, участники группы знакомились с богатыми петербуржцами на сайтах знакомств, а после приглашали их в дорогое заведение, к которому подъезжали на элитном авто консуматорши. Девушки изо всех сил старались показать неподдельный интерес к своей жертве, заговаривая и убеждая заказать алкоголь и еду по дорогим ценам. В какой-то момент девушки пропадали из поля зрения жертвы и тогда за дело брались официанты, заставляя богача оплатить счет по запредельным ценам.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении всех фигурантов дела. Их обвиняют в части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).