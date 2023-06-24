На должность ректора ПГУПС переходит экс-барабанщик группы «Кино» и топ-менеджер РЖД Валинский

У Петербургского государственного университета путей сообщения меняется ректор. Теперь этот пост займет один из топ-менеджеров РЖД.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В пресс-службе Федерального агентства железнодорожного транспорта сообщили, что новым ректором ПГУПС станет заместитель гендиректора и начальника Дирекции тяги РЖД Олег Валинский. В настоящее время он успешно прошел аттестацию.

Отмечается, что выдвижение Валинского на должность ректора Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I согласовали все члены комиссии.

Известно, что в ранние годы, еще до армии, топ-менеджер РЖД играл в рок-группе с Виктором Цоем. Тогда она называлась «Гарин и Гиперболоиды», а позже превратилась в «Кино», но уже без Валинского.

После этого мужчина долгое время работал на Октябрьской железной дороге в Петербурге, а к 2014 году стал директором. В 2016 году Валинский перешел на пост вице-президента РЖД.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в мае Горный университет переименовали в честь Екатерины Великой.