Ранее судимый житель Ленобласти может быть причастен к избиению мужчины

В Ломоносовском районе Ленобласти ночью избили мужчину. В преступлении подозревают грузчика — уголовника.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру 18 июня в больницу Ленобласти привезли мужчину с множественными травмами головы. Известно, что ночью 54-летнего пострадавшего избили во дворе Ломоносовского района.

Таким происшествием сразу заинтересовались правоохранители. Через два дня полицейские нашли подозреваемого, который мог такое сделать. Им оказался ранее судимый грузчик. Он по версии следствия, в тот день находился около места происшествия. И по предварительной информации, из-за конфликта избил мужчину руками.

По данному факту 21 июня возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Уголовника со стажем задержали. В отношении него проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Курортном районе Петербурга на фоне конфликта была убита пенсионерка. Ее обнаружили с ножевым ранением в грудь.