Женщина в Курортном районе была убита ножом в грудь

В Курортном районе Петербурга на фоне конфликта была убита пенсионерка. Ее обнаружили с ножевым ранением в грудь.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру днем, 20 июня полицию позвонила взволнованная женщина, которая сообщала, что сожительница ее отца истекает кровью от удара ножом.

Полицейские выехали на место. По предварительной информации, происшествие случилось на фоне ссоры между пенсионером и его бывшей женой, с которой они по-прежнему проживают.

В результате 68-летнюю женщину забрали на скорой с ножевым ранением в грудь. Доехать до больницы пострадавшая не успела. Она скончалась от полученных травм.

На месте преступления правоохранители нашли нож, на котором были следы от пальцев рук, а также кровь.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого задержали и поместили в изолятор.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, совершенном больше 30 лет назад. Им стал петербуржец, работающий слесарем-сантехником.